Al via la vendita della nuova MG EHS Plug-in Hybrid - Tuttoggi

E’ ora disponibile in Italia la nuova MG EHS Plug-in Hybrid. Dopo MG ZS EV totalmente elettrico introdotto in alcuni paesi europei lo scorso anno, questo è il secondo modello MG per l’Europa. Lo spazioso SUV è equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l’ibrida MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Inoltre, il modello ha un ricco equipaggiamento che gli conferisce caratteristiche di comfort e sicurezza. Excite e Exclusive gli allestimenti* previsti in Italia per la nuova MG EHS Plug-in Hybrid con prezzo di listino** a partire da €35.850 che può arrivare a €28.910 con gli incentivi, in caso di rottamazione. Per intraprendere una “vita elettrica”, MG offre un SUV rispettoso dell’ambiente, funzionale, sicuro e a un prezzo accessibile che si rivolge a tutti coloro che vogliono avvicinarsi ad una guida sostenibile. “Stiamo lavorando intensamente per rendere le auto elettrificate una soluzione a larga diffusione attraverso una proposta che massimizzi il valore dell’acquisto dei clienti. Offriamo prodotti di qualità elevata a un prezzo accessibile”, dice Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italy.

La nuova MG EHS Plug-in Hybrid si avvale di una tecnologia innovativa. Un collaudato motore a benzina turbo da 1,5 litri (119 kW/162 CV e 250 Nm) funziona in perfetta sinergia con un potente motore elettrico (90 kW/122 CV e 230 Nm). L’auto vanta una potenza di sistema di 190 kW/258 CV, con una coppia massima di 370 Nm. Una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh alimenta il potente motore elettrico, consentendo all’MG EHS Plug-in Hybrid di coprire una distanza in modalità esclusivamente elettrica fino a 52 km (WLTP), e, quindi, completamente priva di emissioni. Il carica-batterie di bordo da 3,7 kW consente di caricare totalmente la batteria in un qualsiasi punto di ricarica (AC) in circa 4,5 ore. Il SUV ibrido plug-in è inoltre dotato di un sistema di frenata rigenerativa, che immagazzina l’energia rilasciata durante la decelerazione e la riutilizza per ottimizzare l’autonomia della batteria o ridurre ulteriormente il consumo di carburante. Un cambio avanzato trasferisce la potenza dal motore a benzina e da quello elettrico alle ruote anteriori. La coppia motrice del motore a benzina è trasmessa da un cambio automatico a 6 rapporti, mentre il motore elettrico trasmette la potenza attraverso un’unità di trasmissione elettronica a quattro velocità. Insieme formano un cambio automatico a 10 velocità, che permette al veicolo di scegliere la marcia ideale e cambiare in modo fluido e rapido, garantendo un’efficienza superiore alla media in tutte le condizioni. L’emissione media di CO2 di MG EHS Plug-in Hybrid è pari a 43 g/km (WLTP).

La tecnologia d’avanguardia iffre un’efficienza eccezionale e l’opportunità di guidare in modo completamente elettrico, ma anche un piacere di guida totale. Grazie all’elevata potenza del sistema e alla risposta immediata del motore elettrico, MG EHS Plug-in Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi. Inoltre, per la massima trazione, il modello è dotato di serie del blocco elettronico del differenziale XDS. La nuova MG EHS Plug-in Hybrid è un SUV di segmento C, è lunga 4.574 mm, larga 1.876 mm e alta 1.664 mm, il che la rende più spaziosa rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti. Ha un passo di 2.720 mm.

Grazie alla disposizione intelligente dell’unità elettrica, MG EHS Plug-in Hybrid offre un ampio spazio per gambe e spalle nella parte posteriore dell’abitacolo. Allo stesso tempo, l’auto offre un’ampia capacità di carico di 448 litri, che può essere estesa fino a 1.375 litri quando i sedili posteriori sono ripiegati. L’apertura e la chiusura del portellone posteriore sono resi più confortevoli dalla funzione ad azionamento elettrico. Il design è reso accattivante da elementi come la griglia prominente e i fari con luci di marcia diurna a LED “catlike”. Inoltre, nove singole unità a LED compongono le luci di marcia diurna per un effetto visivo sorprendente. Il disegno dei LED delle luci posteriori con lampeggiatori dinamici integrati esalta il look high-tech della vettura.

Il comfort e la qualità degli interni sono stati gli aspetti che hanno guidato il lavoro dei progettisti con un risultato particolarmente evidente nelle finiture, nell’elevata qualità dei materiali e nell’eccellente ergonomia che rendono l’abitacolo uno spazio ideale sia per il guidatore che per i passeggeri. Questo aspetto è ulteriormente amplificato dal tetto panoramico Stargazer da 1,19 m2 e dall’illuminazione interna d’ambiente con una gradazione a 64 colori. I passeggeri posteriori beneficiano di schienale del sedile regolabile, doppie prese d’aria, due porte USB, bracciolo pieghevole con vano portaoggetti integrato e porta-bicchieri. Il volante rivestito in pelle consente al conducente una visuale libera sul cruscotto digitale da 12,3 pollici. Il suggestivo touchscreen da 10,1 pollici al centro del cruscotto consente un uso intuitivo del sistema di infotainment, che comprende la navigazione, la radio digitale DAB e l’integrazione senza soluzione di continuità con lo smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. MG è impegnata fortemente anche sulla sicurezza. A questo elemento è stata data priorità assoluta nella progettazione della EHS Plug-in Hybrid. Questo si riflette nel punteggio delle cinque stelle che la variante a benzina ha ottenuto nei test di sicurezza Euro NCAP, così come la MG ZS EV. Questo eccellente risultato è in parte dovuto all’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) raggruppati sotto il nome di MG Pilot. Questi includono Adaptive Cruise Control, Blind Spot Information System, Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Lane Departure Warning e una telecamera a 360 gradi.

La garanzia di fabbrica offerta da MG è di 7 anni / 150.000 km, si applica all’intero veicolo, comprese le componenti elettriche, come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Anche la garanzia anticorrosione è di 7 anni e in questo caso particolare anche senza limite di chilometraggio. I clienti di una nuova MG beneficiano anche dell’assistenza stradale gratuita per il primo anno dall’immatricolazione. Tuttavia, se la vettura viene sottoposta a manutenzione presso il concessionario ufficiale MG, l’assistenza stradale viene prolungata gratuitamente oltre l’anno per un massimo di sette anni consecutivi. In caso di trasferimento della proprietà la garanzia accompagna il veicolo dunque passa al proprietario successivo.

Ma non è tutto: per i clienti che hanno acquistato una nuova MG nel 2019 e nel 2020, la garanzia del costruttore sarà estesa gratuitamente alle nuove condizioni. Inoltre, beneficeranno della garanzia di fabbrica di 8 anni / 150.000 km attualmente in vigore sulla batteria agli ioni di litio.

