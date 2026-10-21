Al via la stagione live 2026-2027 del The Garage Club di Porano - Tuttoggi.info

È arrivato l’autunno e come ormai di consueto torna la variegata programmazione di eventi dal vivo al The Garage Club di Porano.

Si parte domenica 25 ottobre con una novità. Da quest’anno, infatti, si inaugura il cosiddetto Open Mic, in occasione del quale artisti di qualsiasi genere e grado potranno esibirsi proponendo brani originali e cover. Palco aperto, dunque, ad ogni sorta di mini-performance musicale.

Domenica 15 novembre un concerto per chitarra molto particolare. Ilaria – Artigiana Sonora persegue un genere denominato fingerstyle percussivo, che si muove tra accordature aperte, arpeggi, armonici e tapping. Con un solo strumento, un viaggio tra composizioni e brani riarrangiati in chord-melody.

Terzo evento previsto per domenica 29 novembre. È il turno della musica classica, ma in una chiave del tutto rivisitata, tra ritmi latin-jazz e componimenti celebri che hanno segnato la storia della musica. A proporlo l’ensemble Intervallo, trio composto da flauto traverso, pianoforte e basso elettrico.

E per concludere in bellezza questo primo cartellone, domenica 20 dicembre torna il Xmas Party, un evento in vista del Natale con esibizioni a tema degli allievi del centro musicale 2 Play di Porano.

Una programmazione autunnale ricca di musica varia e sano divertimento per tutti.

Gli eventi iniziano alle ore 17 e sono promossi dall’associazione culturale 2 Play con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Per informazioni sulla programmazione delle attività e dei concerti e su come associarsi è possibile scrivere all’indirizzo associazione2play@gmail.com oppure visitare il sito web http://associazione2play.altervista.org/ .

Luogo: The Garage Club, Via Bonaventura Tecchi, 15, PORANO, TERNI, UMBRIA