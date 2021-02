Al termine di dodici mesi resi complicati dal Covid-19, si rinnova l’appuntamento con la Giornata della raccolta del farmaco, iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico con il patrocinio di Federfarma per sopperire alle esigenze dei meno abbienti e di quella fascia della popolazione che non è in grado di acquistare medicinali di prima necessità.

