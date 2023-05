Al via la distribuzione del PanParlante nelle panetterie del Comune di Narni - Tuttoggi.info

Iniziativa al via da oggi, sabato 20 maggio

Da sabato 20 maggio, nelle panetterie del comune di Narni prenderà il via la distribuzione del PanParlante, come previsto nel progetto di promozione della lettura 0-6 “Leggere Pane Quotidiano” finanziato dal Cepell – Centro per il libro e la lettura, nell’ambito del bando Leggimi 0-6 / 2021.

Il PanParlante è un pane speciale, che parla, o meglio, che racconta. Sulle buste in cui verrà distribuito il pane, saranno stampate pillole di lettura, tratte dai libri presenti nella biblioteca comunale Eroli. Queste pillole saranno lette in famiglia, ad alta voce, insieme, a tavola, con gli amici, durante un pic nic. Tutti potranno poi recarsi in biblioteca a leggere il volume integrale da cui sono state tratte.

Il PanParlante sarà distribuito da maggio a ottobre e le panetterie nelle quali sarà possibile trovarlo stanno dappertutto: sono ben 14 e si trovano in tante località del territorio comunale: Narni centro, Narni Scalo, strada di Maratta, Berardozzo, San Liberato, Nera Montoro, Gualdo, Vigne, Schifanoia.

L’elenco completo dei panettieri e gli aggiornamento sulle iniziative del progetto ai seguenti link https://www.comune.narni.tr.it/it/eventi-e-cultura/leggere-pane-quotidiano . Info: 0744 747277. Progetto realizzato con il finanziamento del Cepell, Centro per il libro e la lettura