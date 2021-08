Al via la 4^ edizione di Accademia Isola Classica e Festival 2021 - Tuttoggi

Da sabato 28 agosto a domenica 4 settembre nell’ Isola Maggiore del Lago Trasimeno, Perugia tra incontri, concerti gratuiti e masterclass

Da sabato 28 agosto è Accademia 2021. Nell’Isola Maggiore del Lago Trasimeno è partito il conto alla rovescia per dare il via alla 4^ edizione di Accademia Isola Classica & Festival.

Da sabato 28 agosto ci attendono otto giorni all’insegna della classica che sapranno trasformare l’Isola Maggiore nell’ “Isola della Musica”. Fino a sabato 4 settembre i giovani più talentuosi del panorama musicale internazionale diventano protagonisti nell’edizione 2021 di “Accademia Isola Classica & Festival” con recital, sessioni di studio, musica da camera e concerti gratuiti. (http://www.accademiaisolaclassica.com/ita.html)

L’Associazione Musicale Seraphino (AMS) è pronta a inaugurare la quarta edizione di “Accademia Isola Classica & Festival”, la manifestazione dedicata alle giovani eccellenze della classica internazionale.

Il prestigioso progetto di scambio interculturale internazionale è unico in Europa e in questi quattro anni di attività si è confermato tra i più importanti al mondo.

Da sabato 28 agosto a sabato 4 settembre un programma denso di appuntamenti e concerti dove quattro docenti di fama internazionale – i violinisti Mi-kyung Lee e Vlad Stanculeasa, il violista Ettore Causa e il violoncellista Antonio Lysy – affiancheranno nel loro percorso di perfezionamento ben tredici giovani musicisti talentuosi provenienti dai migliori conservatori di sette Paesi diversi, per incantare il pubblico in sei concerti gratuiti e numerose sessioni di studio di rara intensità.

Sabato 28 agosto alle 20 in Piazza ad Isola Maggiore l’inaugurazione con il concerto “DVORAK E BRAHMS” con i Maestri dell’Accademia.

Giovedì 2 settembre alle 20 lo straordinario concerto evento del violoncellista inglese di fama mondiale Steven Isserlis su musiche di Shostakovich, Bloch, Saint-Saëns e Hollman.

Per chiudere nel segno dell’eccellenza venerdì 3 e sabato 4 settembre alle ore 11 i recital dei giovani artisti di Accademia. Nella serata di venerdì 3 settembre i Maestri di Accademia con i giovani talenti in concerto per “RUSSIAN HERITAGE” su musiche di Prokofiev, Borodin e Shostakovich.

Sabato 4 settembre la serata conclusiva del festival con il concerto di Maestri e giovani talenti dedicato a “LA SCUOLA NAZIONALE CECA” su musiche di Janàček e Dvořák.

I concerti sono ad ingresso gratuito e si svolgono nella Chiesa San Salvatore e in diretta streaming nel maxischermo nella piazza principale di Isola Maggiore.

I posti all’aperto e in chiesa sono preassegnati. La prenotazione è obbligatoria. Dopo il concerto è previsto il rientro a terra ferma con il traghetto da Isola Maggiore a Tuoro sul Trasimeno delle ore 22.

Prenotazioni: info@accademiaisolaclassica.com.