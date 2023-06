Al via il Flippers Summer Camp con 200 iscritti FOTO

Basket, pesca, piscina, sup, musica e padel dal 12 al 23 giugno

Duecento iscritti, più di settanta tra allenatori e tutor, tre Comuni impegnati (Passignano, Tuoro e Magione), quindici location e venticinque attività diverse distribuite su due settimane. Questi i numeri che fotografano la quattordicesima edizione del Trasimeno Flippers Summer Camp, che aprirà i battenti il prossimo 12 giugno.

Presentata giovedì pomeriggio presso l’Auditorium Urbani di Passignano la nuova edizione del grande centro estivo multidisciplinare per ragazzi e ragazze, che dal 12 al 23 giugno si svolgerà in diversi impianti e aree sportive dei tre comuni lacustri.

Dieci giornate ricche di attività ludico-sportive, dal basket alla pesca, dalla piscina al parco avventura, al sup, alla musica, ecc… con la novità quest’anno del padel.

L’incontro di ieri pomeriggio con ragazzi e famiglie è stata anche l’occasione per procedere alla premiazione del Concorso scolastico “I have a dream”, (tema scelto per ricordare il sessantesimo anniversario dal celebre discorso di Martin Luter King) a cui hanno aderito le classi dell’Istituto comprensivo Dalmazio Birago.

Un contest che ha favorito nei giovani una riflessione sui diritti umani e sulle loro aspettative per il futuro. A commentare gli elaborati è stata la Presidente dell’Associazione “Il Bucaneve” Maria Grazia Giannini. “Una parola ricorre spesso tra i sogni di questi ragazzi – ha riferito Giannini – ed è felicità. Ma la felicità non è obbligatoria. Noi spesso cerchiamo di ottenere la felicità per i nostri figli, ma la vita offre molte altre emozioni, compresa la noia e il dolore”. Da qui la raccomandazione agli adulti di essere sinceri con i propri figli e tenere aperto con loro il dialogo e il confronto per gestire insieme conflitti e la tempesta che arriva con la crescita.

Tra i tanti elaborati pervenuti sono stati scelti e premiati (con un corso gratuito di minibasket) i lavori dei seguenti alunni: Ginevra Vitiello (IA elem. Passignano), Michele Colombesi (IIA elem. Passignano), Margherita Cavallucci (IVA elem. Tuoro), Lucia Giambra (IA media Tuoro), Lorenzo Magara (IB media Tuoro), Ibrahim Fariss (IIC media Passignano), Maria Migliorini (IIIC media Passignano) e Emanuele Ballerini (IIIA media Passignano).

Particolarmente soddisfatto dell’esito del contest si è detto il presidente del Camp Stefano Rossi che ha ricordato come tra i motivi ispiratori di questa edizione vi sia anche l’inclusione.

Vicinanza e sostegno al Camp è stata poi espressa da Stefano Mortini, presidente del Consiglio comunale di Passignano, mentre Maria Elena Minciaroni, sindaca di Tuoro, ha invitato i giovani a continuare a sognare e a credere con determinazione sul futuro.

Infine Paola Cipolloni, parlando per conto della scuola, ha sottolineato come il concorso abbia offerto agli studenti un’occasione importante di riflessione.

Come detto il Camp avrà inizio lunedì prossimo. Tra gli appuntamenti collaterali in programma da segnalare per giovedì 15 giugno alle 21.00 lo spettacolo dei Damove, espressione internazionale del Basket Freestyle. Lunedì 19 giugno ore 19.30 invece prenderà il via la quarta edizione del Torneo Trasimeno Basket 3Vs3 in collaborazione con Conad-Magazzini Pesciarelli di Magione e Passignano. Saranno tre serate appassionanti dove 20 squadre si contenderanno il titolo in quello che ormai da anni è diventato da uno sport di strada uno sport olimpico a tutti gli effetti. All’interno non mancheranno momenti spettacolari con la gara del tiro da tre punti.

Per maggiori informazioni: http://www.trasimenobasket.it/wordpress/?p=4153.