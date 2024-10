Al via il “David Giovani” con 4 scuole del territorio. Otto film in sei giorni al Nuovo Caporali - Tuttoggi.info

Lagodarte Impresa Sociale è da sempre in prima linea nella promozione della cultura per i giovani, collaborando con le scuole territoriali attraverso progetti volti alla diffusione del linguaggio cinematografico nelle nuove generazioni: l’obiettivo è quello di insegnare alle generazioni di “nativi digitali” cosa significhi assistere ad uno spettacolo cinematografico condividendo le emozioni con amici e sconosciuti e partecipando tutti insieme ad un evento di evasione e di cultura. Lagodarte aderisce con entusiasmo, da ventisei anni e con grande successo, al progetto legato al premio “ David Giovani ” organizzato da Agiscuola. Sono quasi 100 gli studenti che ogni anno compongono la giuria, provenienti da 4 scuole superiori: l’Istituto Superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve, il “Rosselli-Rasetti” di Castiglione del Lago, il “Luca Signorelli” di Cortona e l’“Angelo Vegni” di Capezzine di Cortona.

Al Nuovo Cinema Caporali pochi giorni fa Ludovico Andrenacci , ex studente del Liceo Calvino di Città della Pieve, ha raccontato la sua bella esperienza di giurato a “Venezia 81” come rappresentante dell’Umbria, come premio per aver scritto il miglior elaborato critico, fra tutti gli studenti partecipanti della Regione, su uno dei film in concorso: è un ennesimo successo del Cinema Caporali che ha inviato alla Mostra del Cinema di Venezia decine di studenti in questo quarto di secolo. È iniziato così il David Giovani 2024/2025. Gli studenti dei 4 istituti superiori fino a febbraio 2025 vedranno gratuitamente decine di film selezionati, votando il film preferito e contribuendo così all’assegnazione del premio “David Giovani 2025”. Entro il 31 marzo potranno inviare ad Agiscuola elaborati ispirati ai temi trattati nei film: un’apposita commissione provvederà a selezionare il migliore per ogni regione d’Italia. I 20 vincitori parteciperanno alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia fra agosto e settembre 2025 in qualità di membri della Giuria del Leoncino d’Oro Agiscuola. «La giuria che esce dal Nuovo Cinema Caporali di Castiglione del Lago – ricorda con orgoglio Piero Sacco, presidente di Lagodarte Impresa Sociale – è stata una delle prime giurie italiane in assoluto e ha portato alla Mostra di Venezia e al Campus di Roma “Cinema e giovani” decine di studenti a partire dal 1998». Il Premio Leoncino d’Oro, assegnato alla Mostra del Cinema di Venezia da Agiscuola, da decenni contribuisce a diffondere l’amore per il cinema presso le giovani generazioni.

Ma in questi giorni il Nuovo Cinema Caporali offre al pubblico del Trasimeno e della vicina Valdichiana una varietà di film che va sottolineata: è un esempio della potenzialità della piccola multisala castiglionese. Da oggi a martedì 29 il pubblico potrà vedere otto nuovi film appena usciti nelle sale di tutta Italia. Si parte con “ Parthenope ” di Paolo Sorrentino che torna a Napoli, a due anni da “È stata la mano di Dio”, per raccontare la vita di una donna di nome Partenope: Sorrentino cammina a braccetto con l’orrore, mescolando miseria e nobiltà, in una Napoli bella e perduta, dove c’è sempre posto per tutto.

Poi ci sarà “ Megalopolis ” il “sogno” drammatico e fantascientifico di Francis Ford Coppola: un architetto vuole ricostruire un’utopica New York City in seguito ad un disastro devastante; ma il progetto è enorme e le conseguenze saranno difficili da affrontare. L’antica Roma rivive nella New York del futuro.

“ Iddu: l’ultimo padrino ” di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo è liberamente ispirato a un periodo della vita di Matteo Messina Denaro; un’opera il cui punto di forza è la regia con un finale che costringe a un’amara rilettura della vicenda Messina Denaro.

“ Madame Clicquot ” di Thomas Napper: dopo la morte prematura del marito, Barbe-Nicole Ponsardin Clicquot si fa beffe delle convenzioni e prende le redini della nascente attività vinicola che aveva avviato con il consorte. La missione (im)possibile di una pioniera dell’imprenditoria moderna.

“ Venom – The Last Dance ” di Kelly Marcel: nel terzo capitolo della serie, Tom Hardy ritornerà nei panni del letale vigilante Venom.

“ Il robot selvaggio ” di Chris Sanders (animazione, avventura, commedia) è un adattamento di una straordinaria opera letteraria, l’amato e pluripremiato bestseller “Il robot selvatico”: è una favola sul rapporto tra natura e tecnologia con uno stile di disegno digitale che guarda all’impressionismo.

“ Vermiglio ” di Maura Delpero è la storia di tre sorelle, Lucia, Ada e Flavia, non più bambine ma non ancora donne, nell’ultimo anno del conflitto mondiale: un unico sparo segna la fine della loro innocenza; il racconto di un mondo antico osservato con grande attenzione e restituito con commovente naturalezza.

Infine, solo lunedì 28 e martedì 29 ottobre un evento nazionale nel quadro delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Italo Calvino. Si tratta di “ Italo Calvino nelle città ” il nuovo film-documentario di Davide Ferrario che racconta la vita di Calvino attraverso il tema delle città: un racconto suddiviso tra le città “visibili” in cui ha vissuto, ha lavorato, o da cui è rimasto suggestionato nei suoi viaggi; e quelle “invisibili”, inventate per il famoso libro edito da Einaudi nel 1972. Le prime sono narrate con un impianto tradizionale, usando in modo creativo filmati d’epoca, fotografie, interviste di Calvino e il racconto di tre attori, che interpretano rispettivamente Calvino in tre momenti della sua vita: Filippo Scotti, Alessio Vassallo e Valerio Mastandrea. A Violante Placido è invece affidato il compito di portarci dentro “Le città invisibili”, che hanno una messa in scena con un linguaggio più cinematografico. L’attrice si muove in scenari astratti, una fabbrica abbandonata, una villa fatiscente, un teatro dismesso. Queste due dimensioni lavorano dialetticamente per produrre quel senso di realtà fantastica che è così caratteristico dei lavori di Calvino.

