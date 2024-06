Al via i lavori per la sistemazione del dissesto idrogeologico in località Gioiella - Tuttoggi.info

Il progetto complessivo prevede un investimento di oltre 1,6 milione di euro

Partono i lavori della Provincia di Perugia sulla SP 300 di Porto (località Gioiella) che verrà temporaneamente interrotta al traffico nel tratto: 1° dal Km 3 + 100 al Km 3 + 500 per lavori di sistemazione del fondo stradale dissestato dal Km. 3 + 129 al Km. 3 + 490, a partire dal 3 Giugno fino al termine delle operazioni. L’intervento, particolarmente atteso dalla cittadinanza, era già stato annunciato in una conferenza stampa congiunta, tra comune di Castiglione del Lago e Provincia di Perugia, nella quale si esponeva il quadro degli interventi che, a decorrere dall’annualità 2022-2029, avrebbero interessato questa fetta di territorio.

“I lavori che cominceranno il 3 giugno riguarderanno uno specifico tratto di circa 400 metri – ha detto la consigliera provinciale con delega alla viabilità – in cui è presente un cedimento consistente della fondazione stradale, molto pericoloso per la circolazione tanto che nel tratto era presente una limitazione della velocità a 30 km/h ormai imposta da diversi anni.

Il progetto complessivo prevede un investimento di oltre 1,6 milione di euro. L’intervento imminente, di 681.456 euro, sarà realizzato con fondi propri della Provincia di Perugia e in futuro è previsto un successivo intervento, finanziato dal MIT per ulteriori 400.000 euro (2025/2026). Ulteriori fondi potranno essere ridefiniti per completare gli interventi nei successivi programmi in corso di formazione”.

In accordo con il comune di Castiglione del Lago, si è stabilita una viabilità alternativa sulla strada comunale di Frattavecchia, necessaria per la tipologia di intervento che interessa l’intera sede stradale, e non può essere eseguito per corsie. Il tragitto alternativo è consentito esclusivamente ai mezzi di portata inferiore a 3,5 tonnellate, fatti salvi i mezzi che raggiungono le attività agricole ivi presenti. Per i mezzi di portata superiore sono stati individuati in accordo con il Comune tragitti alternativi, adeguatamente segnalati. I tempi di realizzazione dell’intervento sono stati calibrati anche per venire incontro ad alcune importanti eventi che saranno tenuti in quel territorio.