Al via i lavori di riqualificazione a Marsciano per i locali del Distretto socio sanitario - Tuttoggi

Come spiega l’assessore alle politiche socio-sanitarie, Manuela Taglia, nel ringraziare Usl, Fondazione Perugia e tutta la comunità di Spina, “questo spazio rappresenta un tassello importante nell’ottica di una migliore e adeguata organizzazione di tutta la medicina territoriale. Il Comune di Marsciano continuerà quindi ad ascoltare le esigenze della popolazione e a interfacciarsi con la Usl Umbria 1 per potenziare i servizi che questa sede distaccata del Distretto ospita, in modo da farla diventare uno spazio comodo cui rivolgersi per tutta la popolazione che abita nell’area nord del territorio comunale”.

Con l’occasione di questa inaugurazione il sindaco porterà il saluto e il ringraziamento di tutta la comunità ai medici di medicina generale che nel corso dei due anni appena trascorsi sono andati in pensione. “Ognuno di loro – sottolinea il sindaco Francesca Mele – per tantissimi anni ha rappresentato un punto di riferimento per i propri assistiti e partecipato attivamente alle politiche e alle iniziative volte a garantire il mantenimento e il miglioramento della salute pubblica, specialmente negli ultimi anni segnati dall’emergenza sanitaria. Con questa semplice iniziativa vogliamo fargli sentire l’apprezzamento di tutta la popolazione e fare loro i migliori auguri per qualunque nuova attività o percorso di vita vorranno intraprendere”.

Insieme al sindaco di Marsciano, Francesca Mele, all’inaugurazione interverranno il direttore del Distretto socio sanitario della Media Valle del Tevere, Luigi Sicilia, l’assessore Manuela Taglia, il consigliere comunale Danilo Simpatia e i rappresentanti delle associazioni locali e della Fondazione Perugia.