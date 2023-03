Al via i lavori di ripavimentazione in via Bruno Buozzi, a Bastardo

“Con questo intervento si migliora la sicurezza della viabilità e si rinnova la pavimentazione all’interno dell’abitato di Bastardo – commentano il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, Manuel Petruccioli e Jacopo Barbarito – dando seguito all’intervento eseguito nel 2021 sul tratto della Sr 316 che attraversa il centro urbano, che aveva forte bisogno di manutenzione anche per mitigare la rumorosità prodotta dai mezzi in transito, soprattutto quelli pesanti. Ringraziamo la Provincia di Perugia per l’attività svolta in collaborazione in questi mesi, per raggiungere anche questo importante obiettivo e risanare le infrastrutture del territorio, da troppo tempo bisognose di interventi di manutenzione”.