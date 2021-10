Al via gli ordini per Citroen e-Berlingo Van - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Citroen e-Berlingo Van è ora ordinabile in Italia. Con un’autonomia di 275 km assicurata dalla sua batteria da 50 kWh, e-Berlingo Van offre la garanzia di una giornata di lavoro serena. L’installazione delle batterie sotto il pianale non influisce nè sul volume di carico, che può raggiungere i 4,4 m3, nè sulla lunghezza utile, che permette di caricare oggetti fino a 3,09 metri sulla misura M e fino a 3,44 metri sulla misura XL. Il carico utile è fino a 800 kg e il carico rimorchiabile di 750 kg è un punto di forza che contraddistingue tutte le versioni. Oltre che per le sue prestazioni di veicolo commerciale e per la sua modularità, Berlingo Van è apprezzato per gli equipaggiamenti al servizio del comfort e della sicurezza, e per il piacere di guida. La batteria à facile da ricaricare e si può effettuare una ricarica all’80% in soli 30 minuti da una colonnina di ricarica pubblica super-rapida. Con una presa Green’Up, e-Berlingo Van è nel suo segmento il veicolo che permette di effettuare una ricarica della batteria da 0 al 100% durante la notte, in modo da essere pienamente operativi l’indomani per una giornata di lavoro. Il costo di utilizzo di e-Berlingo Van è ridotto: il costo del consumo di elettricità è cinque volte inferiore al costo del carburante di un furgoncino con motore termico e, poichè la manutenzione del veicolo elettrico è semplificata, costa il 30% in meno.

(ITALPRESS).