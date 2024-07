Al via G-ASTROnomica Umbria: la rassegna che Borgobrufa dedica alla cucina del territorio e alle sue filiere - Tuttoggi.info

3 serate in giardino per gustare sotto un cielo di stelle le eccellenze gastronomiche selezionate dallo chef Andrea Impero



Borgobrufa, 22 luglio 2024 – Al via G-ASTROnomica Umbria, una rassegna dedicata alla cucina del territorio e alle sue filiere, che si terrà presso Borgobrufa SPA Resort il 31 Luglio, il 26 Agosto e il 10 Settembre.



Tre serate speciali, che nell’ottica del progetto di Borgobrufa di farsi portavoce delle realtà agricole e produttive virtuose del territorio, porteranno gli ospiti a vivere “una serata di gusto” nel nuovo spazio esterno in giardino, a bordo piscina, per scoprire e gustare le eccellenze umbre selezionate dallo chef Andrea Impero.



Un percorso a buffet per vivere un’esperienza gastronomica all’insegna della tavola del territorio, in un’atmosfera incantevole e di convivialità, allietata dalla musica dal vivo.



Ognuna delle 3 serate sarà un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici dell’Umbria, accompagnati dalla bellezza del paesaggio circostante. Piatti tradizionali, anche rurali, dove l’arte culinaria dello chef di Borgobrufa, metterà al centro la cucina umbra e offrirà un menù realizzato con materie prime provenienti dalle filiere locali.



“G-ASTROnomica nasce con l’obbiettivo di proporre ai nostri ospiti, una panoramica sulla cucina e le eccellenze della nostra regione. Quello che emerge da queste serate è tutto il lavoro che ogni giorno portiamo avanti nelle cucine di Borgobrufa – afferma lo chef Andrea Impero – e che racconta il valore delle filiere di qualità e il nostro impegno nel sostenerle da sempre, attraverso il loro utilizzo in tutti i nostri menù”







Highlights dell’Evento:



Dati: 31 Luglio, 26 Agosto, 10 Settembre



Luogo: Borgobrufa, Via Del Colle, 38, TORGIANO, PERUGIA, UMBRIA