Al via "BMW in Tour", Massaro "Lo sport regala sorrisi e inclusione a tanti ragazzi" - Tuttoggi.info

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Al via “BMW in Tour”, Massaro “Lo sport regala sorrisi e inclusione a tanti ragazzi”

ItalPress

Al via “BMW in Tour”, Massaro “Lo sport regala sorrisi e inclusione a tanti ragazzi”

Mer, 11/11/2026 - 19:03

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MILANO (ITALPRESS) – “È una bellissima iniziativa, un progetto straordinario, un’idea meravigliosa, realizzata anche grazie alla Fondazione Milan e alla società rossonera. È qualcosa di straordinario: un’associazione che regala sorrisi e gioia a tanti ragazzi, che riescono a fare cose incredibili, fino ad arrivare a una finale che si giocherà a San Siro o a Milanello”. Lo ha detto Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, in occasione della presentazione della stagione 2026-2027 di “BMW in Tour”, il progetto di inclusione sociale e sportiva nato dalla collaborazione tra Insuperabili e l’Associazione Concessionari Italiani BMW (ACIB). L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è stata presentata a Casa Milan e rinnova l’impegno di BMW Italia, AC Milan e degli altri partner nella promozione dei valori della solidarietà, della partecipazione e della responsabilità sociale attraverso lo sport.
xu9/mrc/gtr

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