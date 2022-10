Al via a Todi le quattro giornate di Frantoi Aperti - Tuttoggi

Sabato 29 ottobre, nella sala Vetrata dei Palazzi Comunali, saranno inaugurate al mattino due mostre molto particolari, Biodiversit’Art e I giorni delle olive, la prima con un approccio artistico alla biodiversità curata dal Parco 3A e l’altra invece pomologica, a cura di Angela Canale, caratterizzata dalla presenza di un centinaio di diverse varietà di olive. Entrambe saranno ad ingresso gratuito fino al 1 novembre.

Alle 11, nella Sala del Consiglio, saranno presentati due volumi in tema: “Spunti di biodiversità agraria tra i banchi di scuola” e “Atlante delle risorse genetiche iscritte al Registro Regionale”, a cura di Parco 3A-PTA e molly&partners. Non mancherà, nel mercato settimanale dei prodotti a km zero, dalle 10 alle 12, un laboratoio di fattoria didattica per le scuole, “ti Olio bene”, a cura di Campagna Amica Coldiretti, con la molitura delle olive in diretta e una degustazione di olio nuovo appena franto.

Nel pomeriggio di sabato ci saranno poi due degustazioni guidate, gratuite su prenotazione, presso il Ridotto del Teatro Comunale, dove Giulio Scatolini spiegherà i segreti per riconoscere un buon olio; le due esperienze, alle 16:30 e alle 17:30, si concluderanno entrambe con una visita guidata gratuita alle Cisterne Romane di Piazza del Popolo. Le degustazioni guidate verranno replicate, con gli stessi orari e lo stesso format, domenica 30 ottobre, quando sarà Antonella Posta, presidente di Assosommelier, a guidare gli appassionati tra i diversi oli in assaggio.

A testimonianza del ruolo che il territorio tuderte sta assumendo anche sul fronte dell’oleoturismo, Todi sarà sede per la prima volta di un brunch tour con musica tra gli ulivi. Location d’eccezione l’Abbazia di Sant’Antimo, aperta per l’occasione dalla famiglia Peppucci. Il programma prevede la visita guidata al luogo, una passeggiata a piedi, il pranzo a base di prodotti tipici, la degustazione di olio a cura di un esperto e il concerto dei “Leoni di Notte”. Per gli appassionati di arte, presente anche la quinta edizione di “ChiaveUmbria” mostra diffusa di arte contemporanea.

Nella giornata di domenica, dalle 10 alle alle 16, una navetta farà servizio gratuito continuato da piazza del Popolo ai frantoi “La Casella” e “Passo della Palomba”, dove sarà possibile fruire dell’accoglienza dei titolari, seguire le operazioni di molitura e degustare l’olio novello. In piazza invece sbandieratori e tamburini di Todi allieteranno il pomeriggio.

Lunedì 31 ottobre, giorno di “ponte”, sono in programma, presso la sala vetrata, dei laboratori didattici gratuiti di educazione ambientale e alimentare a cura di Francesca Moretti del Parco 3A, mentre il pomeriggio, alle 16:00, presso il chiostro del Nido dell’Aquila, ex Monastero delle Lucrezie, si terrà, sempre ad ingresso gratuito, il concerto del gruppo “Latin Mallets”.

Gran finale martedì 1 novembre, giornata festiva che vedrà, dalle 9 alle 19, un mercatino di prodotti tipici locali sotto i Portici Comunali. In programma anche una passeggiata in e-bike (ore 9), guidata lungo il Sentiero del Furioso fino al frantoio “Passo della Palomba”, con possibilità di noleggiare la bike, un trekking urbano a cura di CoopCulture (ore 10), il concerto in Duomo dell’orchestra da Camera Giovanile dell’A.Gi.Mus di Perugia con la partecipazione del coro dell’Università degli Studi di Perugia e del soprano Elena Vigorito (18). Dalle 17 alle 19, in piazza, verrà acceso il braciere per la classica bruschettata con l’olio nuovo.

Per informazioni sul programma e prenotazione agli eventi: IAT CoopCulture 0758956227; iat.todi@coopculture.it