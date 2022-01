Al via a Eisenach la produzione di nuovo Opel Grandland - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Inizia a Eisenach la produzione del nuovo Opel Grandland: all’uscita del primo SUV ammiraglia del marchio della linea di produzione erano presenti Uwe Hochgeschurtz, Ceo di Opel, e Bodo Ramelow, presidente della Turingia. Per dare il via alla produzione di serie è stato realizzato nello stabilimento tedesco un Opel Grandland Hybrid4 con allestimento Ultimate, trazione integrale elettrica e una potenza di sistema di 221 kW/300 CV. La strategia di elettrificazione di Opel prosegue in modo coerente anche con il nuovo Opel Grandland, che viene offerto in due versioni plug-in hybrid: la potenza di sistema di Opel Grandland Hybrid è di 165 kW/224 CV; la coppia massima è di 360 Nm (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP: 1,4-1,3 l/100 km, emissioni di CO2 32-30 g/km; classe di efficienza A+). La potenza viene inviata all’asse anteriore attraverso il fluido cambio automatico a otto rapporti. La versione 4×4 presenta un’ulteriore motore elettrico sull’asse posteriore, che permette a Opel Grandland Hybrid4 di offrire una potenza di sistema pari addirittura a 221 kW/300 CV e una coppia massima di ben 520 Nm.

Già all’interessante prezzo d’ingresso di 30.200 Euro (prezzo chiavi in mano in Italia, IPT esclusa) il nuovo Opel Grandland vanta numerosi sistemi di assistenza di vertice. La dotazione di serie comprende infatti avviso incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni, riconoscimento segnali stradali, sistema di riconoscimento della stanchezza del guidatore e sistema di regolazione della velocità con limitatore intelligente. Guidatore e passeggeri possono inoltre disporre del Pure Panel, il posto guida completamente digitale. Gli smartphone si collegano facilmente ai sistemi di infotainment attraverso Apple CarPlay o Android Auto. Un’altra caratteristica di spicco sono i fari anteriori adattivi IntelliLux Led Pixel, disponibili in opzione, con un totale di 168 elementi Led, presenti per la prima volta su Opel Grandland, così come il sistema Night Vision. Oltre a tutto ciò, sul nuovo Opel Grandland spicca il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor.

(ITALPRESS).