Al Trasimeno workshop gratuiti sulle diverse competenze digitali￼ - Tuttoggi

Dall’e-commerce ai social network, tante occasioni formative per tutti

Workshop gratuiti per acquisire competenze digitali da applicare nei settori più disparati. Al via al Trasimeno quattro tipologie di workshop aperti a tutti, finalizzati alla formazione delle competenze digitali: dalla genitorialità nell’era digitale, all’e-commerce dedicato al commercio locale, all’utilizzo dei social network per la promozione territoriale.

Un progetto dell’Unione dei Comuni del Trasimeno del valore di circa 60.000 euro, finanziato con fondi europei POR FESR dalla Regione Umbria nell’ambito del programma per l’attivazione degli spazi DigiPASS. Le iniziative formative partiranno già questa settimana e potranno essere anche seguite e partecipate in diretta in tutti gli spazi DigiPASS che saranno aperti e connessi in occasione dei workshop (Tavernelle-Panicale, Castiglione del Lago, Magione e Città della Pieve).