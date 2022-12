Al team principal della McLaren Andrea Stella un riconoscimento da parte del sindaco di Orvieto - Tuttoggi

Nella sala consiliare del Comune di Orvieto anche il presidente de “La Castellana”, Luciano Carboni, insieme ad altri membri dell’associazione che organizza la storica Cronoscalata, e don Danilo Innocenzi, parroco di Sferracavallo, il quartiere di Orvieto dove Stella è cresciuto e dove vive la sua famiglia.

Tardani: “Andrea è un esempio di come si può arrivare a grandi risultati partendo da un paese”

“Era da tempo – ha affermato il sindaco Tardani – che insieme all’Assessore allo Sport Moscatelli avevamo immaginato un momento pubblico per rendere omaggio alla carriera di Andrea Stella. Riteniamo che Andrea possa essere la testimonianza di come attraverso la passione, l’impegno e la dedizione si possono raggiungere grandi traguardi; i nostri giovani, che spesso sono costretti a lasciare la città per motivi di studio e di lavoro, possono vedere in lui un esempio di come è possibile arrivare a grandi risultati partendo da un paese”.

Il commento di Andrea Stella

“Sono qui per un riconoscimento che a che fare con la Formula Uno – ha affermato Stella – ma quello che ha guidato il mio cammino sono le origini, i fondamenti, le interazioni con le persone, la capacità di motivarle. Bisogna essere sempre consapevoli dell’importanza delle origini.

“Ringrazio il sindaco, l’assessore e don Danilo perché questa occasione mi fa ritrovare la consapevolezza di chi sono, dove sono cresciuto, cosa ho ricevuto dalla fede”.

All’ingegnere orvietano è stato consegnato dall’Amministrazione comunale un lavoro in terracotta di Albero Bellini, che raffigura i quattro simboli della città e dall’Associazione “La Castellana”.