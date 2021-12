Al San Raffaele il 5G e la realtà aumentata entrano in sala operatoria - Tuttoggi

Vodafone Italia e Ospedale San Raffaele di Milano stanno

conducendo un trial clinico per la riparazione della valvola

mitrale per via percutanea, che prevede l’impiego di un sistema di supporto da remoto al medico in sala operatoria, basato su rete 5G e software in realtà aumentata. Il sistema è stato sviluppato da Artiness con il supporto di Vodafone Italia. abr/red