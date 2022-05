Al Salone del Libro di Torino il nuovo manuale Kinder-Joy of moving - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Il nuovo manuale Kinder-Joy of moving è stato presentato al Salone del Libro di Torino. Joy of moving è un metodo educativo innovativo, che nasce dal gioco, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo e socio-emozionale dei bambini. Al cuore del metodo c’è il bambino che gioca e la sua finalità è, partendo dalla formazione del corpo in movimento, arrivare alla formazione delle abilità di vita del cittadino, cavalcando l’onda della naturale gioia di muoversi dei bambini. Il nuovo manuale è interamente pensato, studiato, scritto e dedicato ai genitori, affinchè possano trovare nel metodo Joy of moving un supporto valido e costante per interpretare il loro ruolo, così imprescindibile ed essenziale per la crescita serena dei bambini. Dopo l’esperienza difficile di una emergenza sanitaria mondiale, la società tutta ha avuto conferma di quanto essere genitori sia un compito delicato e fondamentale per crescere le nuove generazioni. Joy of moving si propone così di affiancare i genitori in questo compito delicato, facendo loro scoprire che possono essere vicini ai loro figli proprio attraverso il gioco. Non un gioco qualsiasi, ma un gioco di movimento, perchè ogni bambino ha in sè una naturale predisposizione a muoversi e un bambino che si muove e gioca, divertendosi, sarà un cittadino attivo domani.Il metodo Joy of moving è alla base del progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero che si impegna nel perseguire un obiettivo molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare. Da oltre 15 anni, questo progetto opera con l’obiettivo di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.Il volume “Joy of moving Family. Forza mettiamoci in gioco!” è il secondo manuale della collana Joy of moving. Il primo, “Joy of moving. MoviMenti & ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino” descrive l’approccio teorico e metodologico che sostiene l’innovativo metodo ed è uno strumento a disposizione di insegnanti e istruttori del mondo della scuola e dello sport, di chi opera nelle Istituzioni e di cittadini che vogliano trarne ispirazione.

– foto ufficio stampa Ferrero –

(ITALPRESS).