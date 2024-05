ROMA (ITALPRESS) – “È bellissimo, quando succede per un debutto è una cosa magnifica. È meraviglioso che il Presidente della Repubblica celebri gli artisti e credo che sia motivo di orgoglio per tutte le persone che sono qui”. Lo ha detto Paola Cortellesi a margine della cerimonia di presentazione al Quirinale dei David di Donatello. L’attrice è candidata per il suo debutto alla regia, “C’è ancora domani”.

