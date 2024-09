Al PostModernissimo parte la stagione del decennale: domani i primi ospiti, poi la rassegna su Lars von Trier - Tuttoggi.info

Il PostMod riparte da “Quasi a casa”, aspettando Lars von Trier

Giovedì i primi ospiti della stagione che celebra il decennale dall’apertura del cinema

Saranno la regista Carolina Pavone e la giovane attrice Maria Chiara Arrighini le prime ospiti della nuova stagione del PostModernissimo, che riapre i battenti dopo la pausa estiva. L’appuntamento è per giovedì 19 settembre in occasione della proiezione del film “Quasi a casa”, opera prima della regista romana presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Le due ospiti saluteranno il pubblico in sala prima dell’inizio della proiezione, prevista per le 21:00, e al termine della stessa saranno a disposizione per dialogare con gli spettatori.

La mattina invece è prevista una proiezione dedicata alle scuole, nell’ambito del progetto “CiPs Alieni in sala”, che vede capofila Anonima Impresa Sociale e coinvolge una rete di sale umbre con l’obiettivo di portare al cinema nei prossimi mesi circa 10.000 studenti, dall’infanzia alle superiori.

Dopo una lunga estate “sotto le stelle” all’arena FuoriPost al Barton Park, il cinema di via del Carmine torna dunque ad animarsi per quella che sarà una stagione assolutamente unica. Ricorre infatti il decennale dall’apertura del primo cinema multi-sala dell’acropoli e i gestori anticipano che presto verranno svelati gli eventi in programma per celebrare il traguardo. Intanto lunedì 23 settembre con “L’elemento del crimine” scatterà la prima retrospettiva della stagione, dedicata alla trilogia europea di Lars von Trier (inizio alle 21:00).

Tra le iniziative collaterali per festeggiare il decennale del PostModernissimo molte le sinergie con altre importanti realtà culturali del territorio, come quella con la Fondazione Perugia Arte. Fino al 3 novembre tutti i possessori di AnonimaX, tessera che offre agli spettatori del cinema sconti e agevolazioni, avranno diritto all’ingresso ridotto per visitare la mostra “NATURA/UTOPIA, l’arte tra ecologia e riuso” in corso a Palazzo Baldeschi. Un’altra iniziativa nata per valorizzare e mettere in rete le realtà culturali del centro storico.

Luogo: Postmodernissimo, via del carmine, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA