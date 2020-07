Al Polo di Trapani proclamati primi laureati in Scienze del Turismo - Tuttoggi

PALERMO (ITALPRESS) – Sono stati proclamati in presenza i primi laureati del Corso di Studi in Scienze del Turismo, avviato nell’Anno Accademico 2017/2018, presso il Polo Universitario di Trapani. I tre laureati, che hanno discusso in modalità telematica la loro prova finale riguardo i temi del turismo sostenibile, dello sviluppo turistico a Trapani, e delle potenzialità degli strumenti di controllo nelle aziende turistiche, sono stati oggi proclamati e presentati ufficialmente al territorio quali esperti per sviluppare business model innovativi e sostenibili nel mondo del turismo, per promuovere il territorio e per progettare nuove politiche per le destinazioni turistiche.

“Siamo contenti – ha detto il Rettore di Palermo Fabrizio Micari – di raccogliere oggi con queste proclamazioni i primi risultati di un progetto formativo che abbiamo fortemente voluto e su cui puntiamo molto. Ritengo infatti che il nostro Ateneo abbia il dovere di esercitare la sua funzione di motore culturale, sociale ed economico su un territorio, che include almeno tutta la Sicilia Occidentale, di cui è riferimento attraverso il suo ruolo e la sua cifra culturale. In particolare, abbiamo potenziato la nostra presenza sulle sedi decentrate con l’attivazione di corsi di laurea attrattivi, che rispondono in maniera spiccata alle richieste del mondo del lavoro e agli asset delle rispettive zone. L’incremento delle attività dei Poli Decentrati e la crescita del numero delle matricole ci dicono che puntare sulla formazione è l’azione più giusta e opportuna per costruire il futuro dei nostri giovani e del nostro territorio”.

Per Maria Francesca Cracolici, coordinatrice del Corso di Studi in Scienze del Turismo: “Questa è una importante occasione per richiamare l’attenzione sulla necessità di una formazione specialistica sul turismo quale volano di sviluppo della nostra isola. In tale prospettiva si deve interpretare l’impegno dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche di UniPa di investire, non solo con la didattica tradizionale, ma anche con dei laboratori professionalizzanti in un territorio, quello del Trapanese, ricco di risorse naturali, storiche ed eco-gastronomiche da valorizzare e promuovere”

