Al Parma basta Kurtic, battuto 1-0 il Verona - Tuttoggi

PARMA (ITALPRESS) – Il Parma batte il Verona 1-0, grazie a un gol “lampo” di Kurtic, e trova i suoi primi tre punti di questo campionato. La squadra di Liverani mette subito le cose in chiaro e al primo affondo, dopo 25 secondi, trova la rete decisiva: Karamoh viene innescato sulla destra, da dove mette un traversone in area che Kurtic di prima mette dentro alle spalle di Silvestri. La squadra di Juric è comprensibilmente sotto shock e il Parma potrebbe già raddoppiare con Karamoh, molto attivo, ma il suo tiro di sinistro viene deviato e finisce fuori di poco. Il Verona si riorganizza e inizia ad affacciarsi dalle parti di Sepe. L’occasione arriva al quarto d’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Lovato viene salvato sulla linea da Brugman. Azione fotocopia sette minuti dopo, con il salvataggio di Pezzella questa volta su Faraoni. Gli ospiti prendono campo, ormai il Parma si affida alle ripartenze di Gervinho e Karamoh, ma sul finire del primo tempo ha una grossa occasione che arriva sui piedi di Kurtic su un pasticcio di Tameze in area di rigore, solo una deviazione gli evita la doppietta. Nella ripresa il Parma parte forte alla ricerca del raddoppio e ancora Kurtic va al tiro dai 20 metri trovando una buona reazione di Silvestri. Altra occasione per i ducali con Kucka che dopo un’incursione centrale calcia a lato di poco, a cui risponde il Verona con una bella percussione di Colley, entrato bene in partita, il cui traversone rasoterra però non trova nessuno in area. Ancora ospiti al 40′ con un colpo di testa di Gunter su calcio d’angolo ma questa volta è Sepe a bloccare la palla sulla linea. E’ l’ultima occasione da gol per il pari, non ci sono altri grossi per Sepe: prima vittoria per il Parma e prima sconfitta per il Verona.

