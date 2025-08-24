 Al Meeting di Rimini presente una scrittrice perugina - Tuttoggi.info
Al Meeting di Rimini presente una scrittrice perugina

Redazione

Al Meeting di Rimini presente una scrittrice perugina

Dom, 24/08/2025 - 21:15

È Sara Allegrini, la narratrice umbra più tradotta nel mondo

(Perugia) Fresco di stampa, per i tipi di Itaca, l’ultimo libro di Sara dal titolo “Asylum”. Terzo con la prestigiosa casa editrice, dopo i volumi pubblicati con Mondadori, Einaudi e Il Castoro. Intanto è uscito il suo “La Rete” (The Net) nel mercato statunitense e anglosassone (Premio Orbil 2020 – Young Adult)


È stato tradotto da Frederick Proulx col titolo The Net, per la casa editrice Human Adventure Books che ha rilevato i diritti da Mondadori. L’editore italiano lo aveva inserito nella esclusiva collana degli Oscar, insieme ad autori prevalentemente stranieri.


La Rete era stato già tradotto e distribuito in Lituania, Estonia, Macedonia, Cile e Sudamerica. È ora sugli scaffali in Regno Unito, Stati Uniti e Canada, un mercato di dimensioni colossali. Un primato per un volume inizialmente pensato per il settore young e che ha poi trovato uno straordinario riscontro, trasversale alle età anagrafiche e alle categorie socio-culturali.


Si pensa ad un potenziale adattamento cinematografico che potrebbe ottenere efficace rispondenza. Sia tra i giovani che fra quanti sono attivamente impegnati nel settore educational. Sono andati bene anche i romanzi Leon, uscito per i tipi di Einaudi e Come inchiostro nell’acqua (Il Castoro). Come i due precedenti, “La ragazza in bottiglia”, “Mina sul davanzale” (seconda edizione e seconda ristampa) e Abisso, uscito per Itaca editore.


“Asylum” è una narrazione del genere fantasy. Racconta di un pianeta Terra soffocato da una densa caligine. Si sottrarrà alla fine un gruppo di ragazzi guidato da severi Praeceptores. I giovani verranno selezionati in base al proprio quoziente emotivo per salire a bordo dell’astronave Parsifal, diretta vero i confini della galassia, al Pianeta9. Potrebbe essere Asylum la nuova casa dei terrestri destinati a preservare il genere umano. Ma per accedere occorre superare l’esame di Ruah, l’origine dell’Universo. E forse non tutti saranno giudicati degni di essere salvati.


Sara Allegrini è nata, vive e lavora a Perugia. È madre di tre figli. Laureata in Filosofia morale, insegna filosofia e scienze umane nei licei. Tiene laboratori di teatro, lettura e scrittura creativa, spesso ispirandosi alle esperienze vissute tra i banchi di scuola. I suoi contenuti mescolano realtà e fantasia, affrontando temi come l’identità, la solitudine, la resilienza e il rapporto con il mondo digitale. Ha vinto numerosi premi nazionali, fra i quali il Bancarellino con “Mina sul davanzale”, e, per “La rete” il Premio Orbil dei librai.

