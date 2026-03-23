Al "Mazzatinti" inaugurati i nuovi spogliatoi annessi alla palestra - Tuttoggi.info

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Al “Mazzatinti” inaugurati i nuovi spogliatoi annessi alla palestra

Davide Baccarini

Al “Mazzatinti” inaugurati i nuovi spogliatoi annessi alla palestra

Lun, 23/03/2026 - 19:04

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Si è tenuta oggi (23 marzo) l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi annessi alla palestra del Liceo Classico “G. Mazzatinti” di Gubbio.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti, la dirigente scolastica Sabrina Antonelli, le assessore del Comune di Gubbio Carlotta Colaiacovo e Micaela Parlagreco, e Lorenzo Bertinelli dell’Ufficio Scolastico Regionale.

“Questa per me è la conferma – ha detto Presciuttiche nel nostro Ente possiamo contare su persone preparate. In questo periodo il costo dei materiali è esploso, mentre i finanziamenti sono rimasti invariati. L’Ente che rappresento si occupa di scuole e strade, competenze importanti e sentite dalla cittadinanza. So che anche la palestra di questo plesso ha bisogno di una ristrutturazione importante; cercheremo di trovare una soluzione e mettere in campo le risorse necessarie per completare la riqualificazione della parte sportiva”.

Carlotta Colaiacovo, assessore allo Sport, ha ricordato di aver frequentato questa scuola 10 anni fa, riconoscendo la grande soddisfazione nel vedere spogliatoi nuovi e ben realizzati. Micaela Parlagreco ha ringraziato la Provincia di Perugia e le ditte eugubine che hanno lavorato, auspicando che si riescano a completare gli interventi con la sistemazione definitiva della palestra.

La dirigente Sabrina Antonelli ha parlato di un miglioramento significativo degli spazi dedicati all’attività motoria, offrendo agli studenti ambienti funzionali, sicuri e accoglienti; ciò a testimonianza dell’attenzione che la Provincia di Perugia riserva alle strutture scolastiche.

“Tali interventi – ha spiegato la direttrice dei lavori Valentina Marcellisono stati eseguiti dopo l’opera propedeutica finanziata dalla Provincia nel 2022 per un importo di 200.000 euro, che prevedeva la sistemazione della copertura piana, con numerosi problemi di infiltrazioni. Questi primi lavori erano stati appaltati a una ditta di Gubbio. L’oggetto del presente intervento ultimato nell’anno 2025 con fondi provinciali per ulteriori 200.000 euro, è consistito nel risanamento di servizi igienici, docce e spogliatoi, oltre alla realizzazione di nuovi locali destinati a infermeria e magazzino, con il relativo adeguamento degli impianti idrico-sanitario, termico ed elettrico. Sono stati inoltre sostituiti i vecchi infissi, migliorando il comfort e l’efficientamento energetico. Questi lavori sono stati appaltati a imprese locali con sede a Gubbio che, anche per questo motivo, hanno operato con particolare accuratezza e a perfetta regola d’arte”.

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