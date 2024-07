ROMA (ITALPRESS) – Più di 2600 atleti, under 25, provenienti da tutto il mondo, hanno partecipato alla 17ª edizione del “Festival del Sole”, la più grande manifestazione di “Ginnastica per Tutti”. Al “Festival del Sole” vince la non competitività, non ci sono infatti punti, classifiche o premi ma solo la bellezza di fare sport insieme. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo racconta in questo servizio.

fsc/mrv