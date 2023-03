Al derby con sigarette “truccate”, tifosi multati dalla polizia

Fermati con la droga addosso ai varchi della Curva Nord, lo sballo è arrivato comunque con i 3 gol dei Grifoni

Multati per aver provato a portarsi il “fumo” allo stadio Curi, nel giorno del derby Perugia – Ternana. Durante il servizio di ordine pubblico prima dell’attesa partita, nelle fasi di controllo e filtraggio al varco di accesso alla Curva Nord dello Stadio Renato Curi, gli agenti della polizia di Stato di Perugia, coadiuvati dal personale della guardia di finanza, hanno sanzionato amministrativamente due tifosi per possesso di sostanza stupefacente.

Identificati come cittadini italiani, classe 1989 e 1978, nel corso degli ordinari controlli sono stati trovati in possesso di tre sigarette contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e di un involucro in cellophane contenente hashish. Al termine delle attività di rito, il 34enne e il 45enne sono stati sanzionati amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente.