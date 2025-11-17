 Al Bulli ed Eroi Festival le prime premiazioni - Tuttoggi.info
Redazione

Lun, 17/11/2025 - 18:57

Toscana: La rassegna Bulli ed Eroi (dal 12 al 16 novembre) si è conclusa con la premiazione e la presentazione del libro “Figli al cinema” di Paola Dei, accompagnata dalle letture di Luigi Zeno, giovane attore e testimonial dell’iniziativa, assieme ad altri attori che hanno inviato i loro messaggi contro la violenza e il bullismo.

Organizzato dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive APS, con la partecipazione della Fondazione Collodi e la partnership di Cinecittà News, Ilcittadinoonline, Sienaweb.tv e L, l’evento ha avuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e di enti e istituzioni internazionali, ed è inserito nel Festival Fedic. L’iniziativa si distingue per l’originalità delle proposte e la semplicità con cui vengono donate al pubblico.

La premiazione si è svolta il 15 novembre all’Hotel Apogeo in Valdichiana a partire dalle ore 15:30, seguita dalla proiezione del film di Donatella Baglivo, Presidente di Giuria, dedicato a Tarkovskij, e da “Echo”, opera del giovane cineasta dell’Accademia d’Arte Davide Arduca. Ha partecipato una parte della giuria tecnica che ha accompagnato l’altra parte della giuria che ha votato online, mentre i ragazzi stanno vedendo i film a loro assegnati e partecipando alla ricerca con il Radar Toolkit del CNR.

Fra i premi assegnati, due Premi Fedic e la doppietta “Bulli ed Eroi” sono andati a Massimiliano Galea e Donato Leoni.

Sezione Internazionale

Miglior film straniero: L’ultim combact di Joan Paüls Vergas (Spagna)

Miglior film di innovazione e Stop Motion: Cinqueros di Elio Thomas (Argentina)

Miglior Fotografia: Mormorio del Vento di Xin Yao Du

Miglior Musica: Zona Rossa di Antony Lyons

Sezione Scuole

Miglior Film Scuole: Cinevoci di Fabio Frisenda e IC Geremia Re

Miglior soggetto originale: Tytannosaurus Blues di Vittorio Caratozzolo e classe III SSPG Giacomo Bresadola, Trento

Miglior soggetto scuole: C’era una volta 2.0 di Francesco Faralli e IC IV Novembre

Miglior interpretazione: Shadowland IC Comprensivo Montasola

Sezione Fuori Concorso

Miglior Regia: Pinocchio Reborn di Matteo Cirillo

Miglior soggetto e sceneggiatura: Pinocchio Istituto Cinematografico Norbano

Sezione Istituti Penali

Miglior progetto: Tutta un’altra storia. Due voci uno sguardo di Chiara Boschiero e Lucia Magnifico

Miglior sceneggiatura e soggetto: Fiaxibet di Ermete Labbadia

Miglior cultura digitale e sostenibilità: Carlo Milite

Sezione Cinema e Arte

Miglior opera: Nicholas Tolosa – Il pittore degli sguardi di Umberto Santacroce

Premio Attore dell’anno: Luigi Zeno, interprete del cortometraggio vincitore 2024 per la regia La Linea sottile di Umberto Santacroce

Luigi Zeno: testimonial contro il bullismo

Sezione Film Italiani

Premi Fedic: doppietta per Massimiliano Galea e Donato Leoni

Miglior montaggio e soggetto: Hybris di Chiara Longobardo e Pierpaolo Tumino

Selezioni ufficiali e premi vari:

The Garden of Reflection di Luca e Andrea Crespi, Livia Cennanno, Elena Melcenigo e Flaminia Zarka

Siringhe di Daniele Perillo

Panda Verde di Davide Lupinetti

Monster di Sophia Lassi

Ninò di Michele Li Volsi (fotografia e tema sociale)

Sezione Sociale

Impegno contro il bullismo: Fernando Popoli

Migliore innovazione e storytelling: Lorenzo d’Amelio per Lorenzo non sa cucinare

Sezione Premio Femminile

Miglior attrice e regista: Alessandra Dolci, Accademia Cinema e Tv, per la regia di Contenuta e per l’interpretazione del Monologo all’orario e funebre da Giulio Cesare di William Shakespeare, diretto da Massimiliano Terzo

Altri riconoscimenti

Video Art: Le maschere del web, Classe III C e UniTre Perugia

Miglior film sezione violenza sulla donna: ACE di Marco Renda

Creatività e innovazione nell’audiovisivo: Vanessa Landolfi

Impegno con i ragazzi: Vittorio Caratozzolo

Prossimi premi saranno consegnati nei giorni 19 e 20 dicembre.

La matinée al Centro Multimediale Dantesco a Pratovecchio Stia ha offerto un’esperienza suggestiva in un luogo magico, immerso nelle atmosfere dantesche, con un viaggio dedicato ai ragazzi annunciato nel libro in preparazione di Paola Dei


