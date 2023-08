Castiglione, l'intervento dopo la chiamata al 112 di alcuni clienti allarmati

Al bar con un coltello di 20 cm, i carabinieri glielo sfilano dalla tasca e lo denunciano. I militari della Stazione carabinieri di Piegaro e Paciano sono intervenuti in Castiglione del Lago a seguito della richiesta pervenuta al numero di emergenza “112” della centrale Operativa di Città della Pieve da parte di alcuni clienti di un bar di quel centro che segnalavano la presenza di un uomo in possesso di un grosso coltello.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno notato un avventore intento a parlare con altri clienti, seduto su una sedia all’esterno del bar, e con il manico di quello che sembrava un grosso coltello da cucina che sporgeva dalla tasca posteriore dei pantaloni. I militari, ai quali è apparsa immediatamente confermata la segnalazione ricevuta, si sono avvicinati alle spalle dell’uomo e – prima che quest’ultimo potesse avere il tempo di accorgersene – hanno sfilato il coltello dalla tasca.

L’uomo, un quarantenne già noto alle forze dell’ordine originario di Castiglione, è stato perquisito alla ricerca di ulteriori oggetti atti ad offendere, con esito negativo.

Il coltello da cucina con lama di 20 cm e manico di circa 13 è stato sequestrato. Per questo motivo, ritenuto presunto responsabile del reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia ex art. 4 della Legge 110/1975.