Al Bano positivo al Covid, salta il Capodanno da Bari - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Al Bano è positivo al Covid e non parteciperà alla serata di Capodanno di Canale 5, in onda dal Petruzzelli di Bari. “Ebbene sì, il maledetto virus Covid – afferma il cantante in un video postato su Instagram – mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici”. “Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce, è il nemico più importante, più squallido che rappresenta un pò il nemico della terza guerra mondiale. Finirà, perchè tutto passa: gli ho già preparato il funerale”. “Mettiamoci un pò ironia, un pò di forza, non piangiamoci addosso”. E aggiunge: “State attenti, colpisce tutti, anche i no vax. E’ questa la grande amara verità. Buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente”.

