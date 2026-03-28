Aka7even, come sta dopo l'incidente. LDA: "È rimasto traumatizzato" - Tuttoggi.info

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Aka7even, come sta dopo l’incidente. LDA: “È rimasto traumatizzato”

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Aka7even, come sta dopo l’incidente. LDA: “È rimasto traumatizzato”

Sab, 28/03/2026 - 18:03

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(Adnkronos) –
Paura per Aka7even, rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì 26 marzo. Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, avrebbe dovuto prendere parte ad un incontro con i fan al centro Commerciale di Chieti insieme al collega LDA.  

A comunicare inizialmente l’assenza è stato lo stesso Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, tramite una storia Instagram, seguita poi dal chiarimento di LDA. Il cantante, infatti, prima di cominciare l’evento ha voluto rassicurare i fan: “Senza fare allarmismi, Luca oggi ha fatto un incidente però sta bene, si è fatta male la persona che stava sul motorino, lui stava in auto”, ha spiegato.  

“Luca era molto scosso, è rimasto traumatizzato da quello che è successo”, ha aggiunto LDA che nonostante la preoccupazione non si è voluto assentare dall’evento per il rispetto nei confronti dei fan.  

 

 

Poche ore dopo è arrivato anche il messaggio di Aka7even, che ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Ragazzi sto ricevendo tanti messaggi riguardo all’incidente di ieri, quindi ci tengo a chiarire che c’è stato un tamponamento, ma stiamo tutti bene, solo tanto spavento. È tutto sotto controllo e io sono già tornato al lavoro Grazie a tutti per la preoccupazione e l’affetto”, ha scritto in una instagram stories.  

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