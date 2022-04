Ai domiciliari per droga ma esce lo stesso, 55enne portata in carcere

La donna ha violato più volte gli arresti domiciliari a cui era stata sottoposta, il giudice dispone per lei il carcere: gli agenti la portano a Capanne

E’ finita in carcere come disposto da un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Spoleto una 55enne di Foligno che era agli arresti domiciliari. A portarla nel penitenziario di Capanne gli agenti del commissariato folignate.

Il carcere per la donna è scattato dopo le ripetute violazioni alla misura degli arresti domiciliari a cui era stata sottoposta per reati in materia di droga. In occasione dei controlli effettuati dagli agenti a casa sua, infatti, la donna è risultata più volte assente.