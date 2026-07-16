Ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona un finanziamento da 45.000 euro per la lettura diffusa - Tuttoggi.info

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Ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona un finanziamento da 45.000 euro per la lettura diffusa

Redazione

Ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona un finanziamento da 45.000 euro per la lettura diffusa

Gio, 16/07/2026 - 15:26

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I Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona hanno vinto in rete il bando nazionale “Città che legge 2025″, ottenendo un finanziamento di 45mila euro da Ministero della Cultura e Centro del Libro per l’iniziativa “Leggere oltre le mura”, finalizzata a promuovere la lettura diffusa sul territorio.

Assisi, in qualità di capofila, ha presentato il progetto in partnership con le altre due realtà comunali, l’associazione Birba e la Cooperativa sociale Fare. L’obiettivo è portare la lettura oltre i confini fisici dei centri storici e oltre le barriere simboliche che ancora limitano l’accesso ai libri, favorendo nuovi presidi di lettura e punti prestito anche nei luoghi meno raggiunti, favorendo l’inclusione. L’aggregazione dei tre Comuni del territorio assisano ha così conquistato il massimo del contributo previsto per città o reti tra i 50mila e 100mila abitanti. “Questo importante risultato – affermano Valter Stoppini e Veronica Cavallucci, sindaco e vicesindaco con delega alla cultura di Assisi – rappresenta un riconoscimento prestigioso per il nostro territorio. Sono stati premiati la collaborazione istituzionale, la capacità di lavorare in rete per il bene della comunità, l’impegno delle nostre Biblioteche comunali, che da tempo lavorano insieme al tessuto associativo locale per valorizzare il ruolo sociale della lettura. Un ringraziamento particolare va all’associazione Birba e alla cooperativa Fare, che hanno aderito al progetto diventando partner importanti. La lettura è un motore di sviluppo civile e sociale, che vogliamo continuare ad alimentare trasformando il nostro territorio in un laboratorio diffuso, dove la cultura è di tutti e per tutti”.

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