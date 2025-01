Agroppi, paura fischi in Supercoppa: cancellato minuto di silenzio - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Niente minuto di silenzio in Supercoppa Italiana per Aldo Agroppi, morto oggi all'età di 80 anni. La marcia indietro è arrivata per paura di generare un altro episodio sgradevole come quello verificatosi l'anno scorso in occasione delle commemorazioni per la scomparsa di Franz Beckenbauer e Gigi Riva. In quell'occasione infatti i minuti di silenzio furono fischiati dal pubblico locale. In Arabia Saudita, infatti, il silenzio non è tradizionalmente associato al lutto.

Inizialmente, la Figc aveva comunicato che il minuto di silenzio sarebbe stato osservato a partire dalla gara Inter-Atalanta di questa sera e per tutte le partite del weekend, comprese quelle di anticipo e posticipo. Tuttavia, la decisione è stata rivista in accordo con la Lega Serie A.