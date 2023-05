Agroalimentare, la qualità passa anche dalla formazione - Tuttoggi.info

La formazione continua rende più competitive le imprese italiane ed è ormai un passaggio obbligato per tutte le realtà che sposano l’innovazione nei processi produttivi. Cipro Gest è un’azienda di trasformazione agroalimentare siciliana che vuole fare della qualità e dei prodotti del territorio il suo punto di forza. Grazie a un piano formativo realizzato in partnership con Fondimpresa – associazione no profit costituita da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – l’azienda ha potuto avviare nuovi processi e formare i suoi lavoratori. abr/mrv