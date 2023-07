La formazione continua è decisiva anche per l’innovazione in un settore in continua evoluzione come l’agroalimentare. Ne sono consapevoli a TerrAmore, una cooperativa agricola nata nel 2008, che oggi ha 41 aziende associate e una superficie coltivata di oltre 430 ettari in Campania. La cooperativa ha portato avanti progetti formativi finanziati da Fondimpresa.

