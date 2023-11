Agroalimentare, i costi nascosti valgono il 10% del Pil mondiale - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il sistema agroalimentare mondiale ha costi nascosti pari ad almeno 10 mila miliardi di dollari, pari al 10% del Pil globale, secondo l’aggiornamento Fao 2023 dell’indagine “The State of Food and Agriculture”. A pagare di più sono i Paesi a basso reddito, ma i costi sono distribuiti in maniera omogenea in tutti gli Stati presi in esame. Circa il 70% è relativo agli impatti sanitari e sulla società di diete non sane. Un quinto dei costi totali sono legati all’ambiente al cambiamento dell’uso del suolo e all’uso dell’acqua. Si tratta di un problema che riguarda tutti i paesi e la cui portata è probabilmente sottostimata a causa delle limitazioni dei dati.

