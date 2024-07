Agroalimentare, alle imprese agevolazioni per 11 milioni - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Prime agevolazioni in arrivo, per circa 11 milioni, dal “Fondo per il sostegno alle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” a favore di 501 imprese ammesse alla misura “Macchinari e beni strumentali”. L’incentivo, promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è rivolto alle imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio enogastronomico e consiste in un contributo a fondo perduto non superiore a 30.000 euro che può coprire fino al 70% delle spese riferite all’acquisto di macchinari professionali. Nelle prossime settimane verranno pubblicati ulteriori decreti di ammissione alle agevolazioni a favore di imprese beneficiarie fino all’esaurimento della dotazione finanziaria complessiva pari a circa 56 milioni. Il Ministro dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida si è detto “particolarmente soddisfatto della grande partecipazione all’iniziativa da parte delle imprese del settore della ristorazione. L’acquisto di nuove attrezzature e macchinari consentirà di migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti, con conseguenti ricadute positive sull’intera filiera agroalimentare, ma anche l’efficienza e la sicurezza degli ambienti di lavoro”.

