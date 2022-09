Agriturismi pieni con il ritorno di olandesi, tedeschi e americani

L'indagine di Agriturism Confagricoltura sulla stagione estiva | Ma gli aumenti dei costi sono anche del 300%

Tempo di bilanci, con la fine dell’estate, per gli agriturismi italiani e umbri. Una stagione con numeri da prepandemia, grazie al ritorno degli stranieri. Segnata però dall’aumento esponenziale dei costi: le bollette triplicate in un anno, i costi di Gpl per le cucine, carta e vetro più che raddoppiati, cresciuti dal 200 al 300% i costi delle altre materie prime.

“Gli agriturismi, per essere tali, hanno alle spalle delle aziende agricole – sottolinea Augusto Congionti, presidente Agriturist (Confagricoltura) –. L’ospitalità è attività accessoria alle imprese, che sono doppiamente penalizzate dall’impennata dei costi. Il bilancio complessivo dell’estate è molto positivo: le presenze, in particolare degli stranieri, hanno fatto raggiungere punte del tutto esaurito. Per le strutture con ristorante e piscina gli aumenti sono stati così forti che, paradossalmente, abbiamo lavorato di più, incassando di più, ma guadagnando di meno”.