Agrifood Magazine – 9/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Made in Italy: l’olio arretra, il vino tiene
– Pomodoro italiano, boom di export negli Stati Uniti
– Ue, nel 2025 produzione di birra in calo
– Grano, rese record ma gli agricoltori sono in difficoltà
fsc/azn
– Made in Italy: l’olio arretra, il vino tiene
– Pomodoro italiano, boom di export negli Stati Uniti
– Ue, nel 2025 produzione di birra in calo
– Grano, rese record ma gli agricoltori sono in difficoltà
fsc/azn