In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dalla Italpress

in collaborazione con TeleAmbiente:

– Torna ad aumentare la fiducia degli agricoltori nonostante il

record raggiunto dai costi di produzione – Nasce BeIT, la

campagna che racconta il Made in Italy nel mondo – Agricoltura

e industria alleate per la sostenibilità – Dal 15 dicembre stop

alle pratiche sleali nell’intera filiera agroalimentare

abr/gtr/col