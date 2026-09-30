Agrifood Magazine - 30/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Vola l’export del Made in Italy
– Biologico, nasce il marchio tricolore
– Enoturismo, arrivano i nuovi contributi
– Spreco alimentare, italiani più virtuosi ma vale 6,6 miliardi
mgg/gtr/col
– Vola l’export del Made in Italy
– Biologico, nasce il marchio tricolore
– Enoturismo, arrivano i nuovi contributi
– Spreco alimentare, italiani più virtuosi ma vale 6,6 miliardi
mgg/gtr/col