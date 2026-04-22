Agrifood Magazine - 22/4/2026 - Tuttoggi.info

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Via libera al ddl agroalimentare, giro di vite contro le frodi
– Enoturismo in forte crescita
– La moka, icona del caffè italiano, conquista il mondo
– Ristorazione, il 75% degli italiani premia locali sostenibili
mgg/azn
– Via libera al ddl agroalimentare, giro di vite contro le frodi
– Enoturismo in forte crescita
– La moka, icona del caffè italiano, conquista il mondo
– Ristorazione, il 75% degli italiani premia locali sostenibili
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