Agrifood Magazine - 19/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Coltivaitalia, nuove risorse per l’agricoltura
– Caldo record, raccolto di cereali in calo
– Enoturismo, 18 milioni di italiani scelgono il viaggio del gusto
– Siccità, fino a 74 miliardi di danni per l’Italia
fsc/gtr/col
– Coltivaitalia, nuove risorse per l’agricoltura
– Caldo record, raccolto di cereali in calo
– Enoturismo, 18 milioni di italiani scelgono il viaggio del gusto
– Siccità, fino a 74 miliardi di danni per l’Italia
fsc/gtr/col