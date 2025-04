Agrifood Magazine - 16/4/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, realizzato in collaborazione con Italpress:

– Boom di prodotti simbolo del Made in Italy nel mondo

– Arte e cibo si incontrano al Maxxi di Roma

– Nasce il Tavolo Nazionale Permanente sulla Sicurezza Nutrizionale

– Le sorprese Kinder oggetto di design, uno spazio alla Milano Week

