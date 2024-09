Agricoltura sociale, se ne parla in due convegni, a Perugia e ad Assisi, con un focus dall’orto sinergico all’agroecologia, al giardino significante - Tuttoggi.info

Due appuntamenti, uno a Perugia e l’altro ad Assisi, incentrati sull’agricoltura che torna a occupare un ruolo centrale con la sua essenza rurale, attraverso un’innovativa prospettiva che va oltre la mera produzione alimentare. Un nuovo approccio, sempre più in voga, che integra l’agricoltura con finalità sociali, offrendo occasioni di partecipazione attiva, inclusione e miglioramento del benessere collettivo. Le pratiche agricole, gestite con criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale, possono assumere una dimensione terapeutica. Attività manuali come la cura degli animali e l’orticoltura non solo svolgono un’importante funzione educativa, ma risultano anche particolarmente vantaggiose per persone in situazioni di svantaggio e difficoltà. Un orientamento protagonista nei due incontri organizzati all’interno del progetto Rural Assisi – Valle del Tevere finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”, che prosegue con le sue iniziative scientifiche e formative sul territorio.



A Perugia, l’appuntamento è per venerdì 20 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sede del Tucep, in via Martiri 28 Marzo, 35. Interverranno: Andrea Primavera, presidente FIPPO (Federazione Italiana dei Produttori di Piante Officinali, con “Il giardino significante nell’agricoltura sociale” e “La produzione di derivati da piante officinali nell’azienda agricola a filiera corta”: norme da conoscere”; Leonardo Piervitali, agronomo, su “L’orto sinergico in agricoltura sociale” e “Il suolo e la fertilità nell’orto”.

Ad Assisi, sabato 21 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sala meeting dell’hotel Fontebella Palace, in via Fontebella 25, a parlare saranno: l’agronomo Leonardo Piervitali, con “Piante officinali e di agroecologia nell’agricoltura sociale”; Luca Colacicchi, coordinatore tecnico dell’azienda agricola Le Cascine, sull’esperienza della cooperativa sociale onlus L’albero di Zaccheo. A chiudere il focus, sarà Paolo Nicoletti, presidente del Nido dei pettirossi, con un approfondimento sulle società cooperative agricola sociali di tipo b.

Parteciperanno come uditori anche i partner Europei del progetto “Promuovere l’Agricoltura Verde ed i Valori Sociali” Programma Erasmus+ Azione KA210: – Paradiso Bio Assisi società agricola semplice; Tiber Umbria Commet Education Programme; Cámara de Comercio Italiana – Barcelona (Spagna); Clavis Futurae – (Francia).