Agricoltura, presentato il manifesto CIA | Umbria in prima linea - Tuttoggi

Il manifesto di CIA per la definizione di un nuovo progetto di Sistema Paese

Il manifesto presentato da CIA durante la conferenza mette nero su bianco le emergenze e le proposte, richiamando all’azione il Governo, per definire insieme un nuovo grande progetto di Sistema Paese con l’agricoltura protagonista. Il manifesto si basa su quattro ambiti: rapporti di filiera e di mercato; servizi infrastrutture e aree rurali; clima energia e ambiente; orizzonte Europa. CIA ha presentato anche uno studio ad hoc di Nomisma, illustrato dal responsabile per l’agroalimentare Denis Pantini, che ha descritto un’Italia in crisi e più preoccupata della media UE per inflazione, povertà e guerra, con il 51% dei cittadini in difficoltà economiche contro il 45% del resto d’Europa.

La partecipazione attiva dei rappresentanti di CIA Agricoltori Italiani

La delegazione di agricoltori umbri di CIA, guidata dal presidente Matteo Bartolini, ha svolto un ruolo attivo nel dibattito e nella definizione di proposte. Bartolini ha sottolineato come gli agricoltori di CIA siano protagonisti in prima persona dell’attività sindacale della loro organizzazione, fornendo contributi concreti al dibattito. La consapevolezza è quella della criticità del momento storico che stiamo vivendo a livello internazionale, ma c’è anche la fiducia nella capacità dell’agricoltura di reggere l’impatto delle crisi, attraverso le potenzialità del sistema agricolo-alimentare, guardando alle sfide europee sul fronte della nuova sostenibilità economica, ambientale e sociale. Bartolini ha partecipato anche al panel “Orizzonte Europa” che ha visto il collegamento con Christiane Lambert, alla presidenza del Copa, l’organizzazione degli agricoltori europei, Andrea Gavinelli, commissione europea Dg Sante e Pierluigi Londero, commissione europea Dg Agri.