Agricoltura, l’Italia conquista la leadership in Europa - Tuttoggi.info

Agricoltura, l'Italia conquista la leadership in Europa

ItalPress

Agricoltura, l’Italia conquista la leadership in Europa

Mer, 20/08/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – I risultati ottenuti nel 2024 confermano il settore agroalimentare come uno dei pilastri dell’economia italiana. Secondo l’ultimo Rapporto sull’Economia Agroalimentare 2025 di BPER, il valore aggiunto dell’agricoltura ha raggiunto i 44,4 miliardi di euro, segnando un +9% rispetto all’anno precedente. L’Italia ha così conquistato la leadership in Europa, superando Francia e Spagna. Anche l’industria alimentare ha mostrato segnali di ripresa, con un valore aggiunto in crescita a 37 miliardi di euro, in terza posizione nell’Unione Europea. La produzione cresce in tutte le regioni, specialmente al Sud, ma tra quelle in testa per concentrazione si posizionano Lombardia, Veneto e Sicilia. Con oltre 676 miliardi di euro di fatturato di filiera, 69 miliardi di euro di export e un saldo positivo nei prodotti trasformati pari a 14,2 miliardi, l’agroalimentare italiano ha giocato un ruolo centrale nella crescita dell’economia nazionale, soprattutto grazie alla domanda estera. In sviluppo anche le attività secondarie, trainate principalmente dagli agriturismi e dalla produzione di agroenergie.
