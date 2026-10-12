Agricoltura, Beduschi "Al lavoro per tutela contro plagi e produzione low cost" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Il 15 ottobre, in occasione dell’Assemblea generale di Arepo – Associazione delle Regioni Europee per iProdotti di Origine, ospitata a Mantova da Regione Lombardia, sarà presentata e sottoscritta la Dichiarazione di Mantova, ildocumento con cui le Regioni indicano alla Commissione europea le priorità da inserire nel Piano d’Azione sulle IndicazioniGeografiche, previsto per il 2027. L’obiettivo è rendere i prodotti Dop e Igp i protagonisti di una vera politica economica eterritoriale europea, capace di rafforzare la posizione dei produttori nelle filiere, sostenere l’export, contrastare frodi eimitazioni, favorire innovazione e ricambio generazionale e moltiplicare il valore generato sui territori. “Arepo consegnerà al vicedirettore vicario della direzione generale Agri Ue Diego Canga Fano, al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ea diversi europarlamentari questo documento in sei punti che sottolinea la necessità di aumentare la pressione nella difesa diquesti prodotti, che sono legati da identità, storia e da produzioni non delocalizzabili” spiega Alessandro Beduschi,assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia e presidente di Arepo.(ITALPRESS)

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