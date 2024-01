ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i fondi del Bando Isi – Agricoltura di Inail destinati alle micro e piccole imprese agricole per l’ammodernamento del parco meccanico. Si passa da 35 a 90 milioni per l’acquisto di mezzi più sicuri, risorse che sono affiancate anche dai 400 milioni del PNRR, dedicati ai macchinari agricoli e ai 225 milioni del Fondo Innovazione che il ministero ha scelto di investire sempre in questo settore.

fsc/gsl